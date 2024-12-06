Лавров считает Зеленского неадекватным

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры