Лавров считает Зеленского неадекватным
6 декабря 202404:01
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru