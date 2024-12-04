Генсек НАТО призвал Киев отложить любые мирные переговоры с РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить мирные переговоры с Россией, пока Киев не получит достаточно военной помощи от партнеров. Об этом пишет New York Times.
По словам генсека, украинская сторона должна сама решить, когда будет готова начать обсуждения. Рютте призвал не обсуждать «шаг за шагом», как может выглядеть процесс урегулирования.
«Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – подчеркнул глава Североатлантического альянса.
Ранее Марк Рютте призвал Евросоюз и США нарастить поддержку Украины, чтобы изменить траекторию конфликта, напоминает 360.ru.
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