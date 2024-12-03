Депутат Рады Гончаренко предложил Украине заняться созданием ядерного оружия
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина должна начать разработку собственного ядерного оружия, несмотря на возможные международные последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, для защиты Украины необходимы сильная армия и ядерный арсенал. Он отметил, что в сложившейся ситуации следует «плевать на все и на всех» и сосредоточиться на создании ядерной бомбы.
Газета The New York Times ранее сообщала, что отдельные американские и европейские чиновники обсуждали возможность возвращения Украине ядерного оружия, от которого она отказалась после распада СССР.
Однако в публикации отмечалось, что такая инициатива сопряжена с серьезными рисками и трудностями. Позже конгрессмен США Марджори Тейлор Грин предположила, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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