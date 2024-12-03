Депутат Рады Гончаренко предложил Украине заняться созданием ядерного оружия

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина должна начать разработку собственного ядерного оружия, несмотря на возможные международные последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, для защиты Украины необходимы сильная армия и ядерный арсенал. Он отметил, что в сложившейся ситуации следует «плевать на все и на всех» и сосредоточиться на создании ядерной бомбы.