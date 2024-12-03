СМИ: ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа
Бойцам ВСУ приказано удерживать максимально возможную территорию в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на переписку с украинскими солдатами в Telegram.
«По их словам, приказано держаться за этот маленький клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент... с новой политикой», — отмечается в материале.
Как отметил один из военных, они должны «удержать максимальную территорию» до инаугурации Трампа и старта переговоров, чтобы «обменять ее на что-то». При этом в ВСУ жалуются на ужасные погодные условия, хроническое недосыпание на фоне постоянных бомбардировок со стороны армии России, непрерывное отступление, наскоки российских военных.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. В частности, на минувшей неделе сдалась группа из 22 военнослужащих, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru