ГП рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм

Генеральная прокуратура РФ приняла к рассмотрению запрос адвоката Александра Трещева о проверке высказываний певицы Аллы Пугачевой, прозвучавших в ее недавнем интервью. Об этом юрист сообщил в беседе с RT.

Трещев просит оценить слова артистки на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения недостоверной информации о Вооруженных силах России.