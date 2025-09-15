ГП рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм

Генеральная прокуратура РФ приняла к рассмотрению запрос адвоката Александра Трещева о проверке высказываний певицы Аллы Пугачевой, прозвучавших в ее недавнем интервью. Об этом юрист сообщил в беседе с RT.

Трещев просит оценить слова артистки на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Пугачева впервые рассказала подробности своего отъезда из России

По его словам, Пугачева неуважительно отозвалась о президенте, дискредитировала армию и правоохранительные органы, а также положительно высказалась о Джохаре Дудаеве.

Кроме того, адвокат подал в суд на певицу, требуя 1,5 миллиарда рублей компенсации морального вреда, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
