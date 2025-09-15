В Госдуме допустили приток женихов из Китая после отмены виз
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в интервью «Газете.Ru», что после введения безвизового режима между Россией и Китаем можно ожидать наплыва китайских мужчин, ищущих невест в России. По ее словам, в КНР наблюдается дисбаланс между количеством мужчин и женщин, что осложняет создание семей.
При этом депутат отметила и возможные плюсы соглашения. По ее словам, безвизовый режим позволит России получать налоговые поступления от китайского туризма напрямую, тогда как сейчас значительная часть средств остается внутри Китая.
Журова также подчеркнула, что Китай может стать новым массовым направлением для российских туристов, способным заменить Египет и Турцию. Она напомнила о богатой истории страны и разнообразии климатических зон, позволяющих совмещать пляжный и горнолыжный отдых.
С 15 сентября начинает действовать соглашение о безвизовых поездках: россияне смогут находиться в Китае до 30 суток. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия введет аналогичный режим для граждан КНР, передает «Радиоточка НСН».
