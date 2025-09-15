В Госдуме допустили приток женихов из Китая после отмены виз

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в интервью «Газете.Ru», что после введения безвизового режима между Россией и Китаем можно ожидать наплыва китайских мужчин, ищущих невест в России. По ее словам, в КНР наблюдается дисбаланс между количеством мужчин и женщин, что осложняет создание семей.

При этом депутат отметила и возможные плюсы соглашения. По ее словам, безвизовый режим позволит России получать налоговые поступления от китайского туризма напрямую, тогда как сейчас значительная часть средств остается внутри Китая.