Самое протестное голосование по итогам выборов глав регионов случилось на Камчатке и в Свердловской области, так как у людей накопились претензии к реакции властей в экстренных ситуациях. Об этом НСН рассказал политолог Илья Гращенков.

В России завершился Единый день голосования, который длился с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах РФ прошли выборы депутатов региональных парламентов, а в 25 административных центрах — депутатов представительных органов. Наибольшую поддержку получил глава Татарстана Рустам Минниханов, на втором месте - глава Курской области Александр Хинштейн. Гращенков подвел итоги выборов в других регионах.

«Показательна довольно высокая явка, потому что для выборов 2026 года очень важно, насколько люди заинтересованы. Даже при выборах в местное самоуправление явка растет, в том числе за счет электронного голосования. Так что в следующем году, возможно, будет еще выше. Все парламентские партии, кроме «Справедливой России», проверку прошли хорошо. У всех рейтинги схожи, но в разных регионах доминируют разные политические партии. А вот «Справедливая Россия» везде продемонстрировала низкие результаты. Это значит, что в 2026 году она будет конкурировать с другими непарламентскими партиями за прохождение в Госдуму. Я думаю, что ее могут попробовать сменить такие ее эпигоны, как «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России»», - рассказал он.

Объясняя успех «Единой России», собеседник НСН указал, что это почти единственная партия, отделения которой расположены во всех уголках России. Также немаловажно и то, что партию представляют ветераны СВО.

«Во многих одномандатных округах победили представители партии «Единая Россия». Это говорит о том, что к 2026 году партия опять попробует и на выборах в Госдуму взять большинством одномандатников. Поэтому другим партиям нужно задуматься не только о рейтингах их брендов, но и об наполнении партий узнаваемыми людьми. На этих выборах было выставлено много ветеранов спецоперации, и люди показали, что готовы за них голосовать. Успех очень понятный. Это наиболее подготовленная, ресурсная партия, в том числе и финансово. У нее наибольшее покрытие так называемой сетки, то есть отделений на местах. У них в каждой деревне есть отделения, которые мобилизуют своих сторонников», - отметил он.

Также Гращенков назвал регионы, где ожидает самое протестное голосование.

«Ожидаю, что самая конкурентная кампания будет в Иркутской области, где выдвигались бывший губернатор и действующий. Но особо протестного голосования там не случилось. Самые протестные случились на Камчатке и в Свердловской области. На Камчатке, возможно, это было вызвано недовольством работы властей после землетрясения и вообще слабой коммуникацией. Как в случае с Оренбургом и Иркутской областью, у людей много претензий к работе власти в экстренных ситуациях. В Новосибирске, в Томске тоже достаточно протестное, но молодежное голосование, не даром партия «Новые люди» там занимает вторую позицию», - подытожил он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в России прошли без серьезных нарушений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

