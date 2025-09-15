Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил от должностей командующих 17-м и 20-м корпусами, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в армии.
По данным издания, постов лишились Владимир Силенко и Максим Китугин. Их увольнение произошло одну-две недели назад и связано с потерями позиций в зоне ответственности корпусов, отмечает RT.
17-й корпус под руководством Силенко дислоцировался на подконтрольной Украине территории Запорожской области, где ВСУ оставили село Каменское. 20-й корпус Китугина находился на границе Днепропетровской области и ДНР, где ранее сообщалось о продвижении российских сил.
Это первые кадровые перестановки после начала перехода ВСУ на корпусную систему управления, о котором Сырский объявил в феврале. До этого украинская армия действовала по бригадной структуре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте
- ГП рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм
- На учениях «Запад-2025» показали работу боевых роботов и эвакуационных платформ
- В Госдуме допустили приток женихов из Китая после отмены виз
- В Госдуме сочли маловероятным полный запрет ЕС на въезд россиян
- В Дании россиянина приговорили к шести годам тюрьмы и бессрочному выдворению
- Яблоку негде упасть: Политолог назвал партии, которые не пройдут в Госдуму
- Украина заложила в бюджет 2026 года рекордные расходы на оборону
- Сто баллов и миллион зрителей: Как сериал «Олдскул» показал самый заметный старт
- СМИ: Норвегия создала военный лагерь для украинцев в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru