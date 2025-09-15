Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил от должностей командующих 17-м и 20-м корпусами, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в армии.

По данным издания, постов лишились Владимир Силенко и Максим Китугин. Их увольнение произошло одну-две недели назад и связано с потерями позиций в зоне ответственности корпусов, отмечает RT.

17-й корпус под руководством Силенко дислоцировался на подконтрольной Украине территории Запорожской области, где ВСУ оставили село Каменское. 20-й корпус Китугина находился на границе Днепропетровской области и ДНР, где ранее сообщалось о продвижении российских сил.

Это первые кадровые перестановки после начала перехода ВСУ на корпусную систему управления, о котором Сырский объявил в феврале. До этого украинская армия действовала по бригадной структуре, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
