В ряде регионов определились победители губернаторских выборов

В Брянской области Александр Богомаз набрал 78,94% (обработано 97,12% протоколов), в Пермском крае Дмитрий Махонин – 70,92% (99,27% протоколов)

Иркутская область: Игорь Кобзев – 60,65% (97,06% протоколов), Свердловская область: Денис Паслер – 61,29% (99,03% протоколов), Архангельская область: Александр Цыбульский – 67,32% (99,04% протоколов).

По итогам подсчета 100% голосов в Курской области победителем стал врио губернатора Александр Хинштейн, на Камчатке – действующий глава региона Владимир Солодов, в Еврейской автономной области – врио главы региона Мария Костюк.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по всей России на выборах разного уровня уже отдали свои голоса 16 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

