В ряде регионов определились победители губернаторских выборов
Победители губернаторских выборов определились в ряде регионов России, сообщает Telegram-канал «Абзац».
В Брянской области Александр Богомаз набрал 78,94% (обработано 97,12% протоколов), в Пермском крае Дмитрий Махонин – 70,92% (99,27% протоколов)
Иркутская область: Игорь Кобзев – 60,65% (97,06% протоколов), Свердловская область: Денис Паслер – 61,29% (99,03% протоколов), Архангельская область: Александр Цыбульский – 67,32% (99,04% протоколов).
По итогам подсчета 100% голосов в Курской области победителем стал врио губернатора Александр Хинштейн, на Камчатке – действующий глава региона Владимир Солодов, в Еврейской автономной области – врио главы региона Мария Костюк.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по всей России на выборах разного уровня уже отдали свои голоса 16 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян
- В ряде регионов определились победители губернаторских выборов
- «Адвокатская монополия» может лишить бюджет РФ 140 млрд рублей
- Россияне скупают билеты в КНР из-за безвиза
- В Совфеде назвали причину инцидента с дронами над Польшей
- СМИ: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п.
- РАН: Земля попала под действие корональной дыры на Солнце
- Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты в Курской области
- Вступил в силу безвизовый режим с Китаем
- У Нежина Черниговской области поражены предприятия критической инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru