Эрмитаж объявил восемь праздничных дней с бесплатным входом
Государственный Эрмитаж вводит бесплатное посещение для всех гостей музея в восемь праздничных дат ежегодно. Об этом сообщил генеральный директор Михаил Пиотровский.
По его словам, попасть в музей без билета можно будет 7 января (Рождество), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта, 12 апреля (День космонавтики), 18 мая (Международный день музеев), 5 октября (День учителя), 4 ноября (День народного единства) и 7 декабря (День Эрмитажа — День святой Екатерины), отмечает RT.
Кроме того, с 1 октября музей расширит перечень льготных категорий.
По четвергам, когда уже действует бесплатный вход для пенсионеров, посещать Эрмитаж смогут также дети до 18 лет, студенты вузов, колледжей и курсанты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции
- Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами
- В Варшаве сбили дрон над резиденцией президента, задержаны два белоруса
- Эрмитаж объявил восемь праздничных дней с бесплатным входом
- Сырский уволил двух командующих корпусами ВСУ после потерь на южном фронте
- ГП рассмотрит обращение с просьбой проверить интервью Пугачевой на терроризм
- На учениях «Запад-2025» показали работу боевых роботов и эвакуационных платформ
- В Госдуме допустили приток женихов из Китая после отмены виз
- В Госдуме сочли маловероятным полный запрет ЕС на въезд россиян
- В Дании россиянина приговорили к шести годам тюрьмы и бессрочному выдворению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru