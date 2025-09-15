Эрмитаж объявил восемь праздничных дней с бесплатным входом

Государственный Эрмитаж вводит бесплатное посещение для всех гостей музея в восемь праздничных дат ежегодно. Об этом сообщил генеральный директор Михаил Пиотровский.

По его словам, попасть в музей без билета можно будет 7 января (Рождество), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта, 12 апреля (День космонавтики), 18 мая (Международный день музеев), 5 октября (День учителя), 4 ноября (День народного единства) и 7 декабря (День Эрмитажа — День святой Екатерины), отмечает RT.

Кроме того, с 1 октября музей расширит перечень льготных категорий.

По четвергам, когда уже действует бесплатный вход для пенсионеров, посещать Эрмитаж смогут также дети до 18 лет, студенты вузов, колледжей и курсанты, передает «Радиоточка НСН».

