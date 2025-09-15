На учениях «Запад-2025» показали работу боевых роботов и эвакуационных платформ

Для вывоза пострадавших применялись мотовездеход «Улан» и роботизированная платформа, что, по словам организаторов, снижает риски для спасательных групп и позволяет непрерывно оказывать помощь и транспортировать раненых в условиях боя.

После учений на выставке вооружений белорусская сторона представила универсальную платформу «Адунок-М24». Разработка может использоваться для огневой поддержки, доставки грузов, эвакуации раненых и минирования территории. Организаторы подчеркнули, что это полностью белорусский проект, передает «Радиоточка НСН».

