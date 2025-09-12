«Яблоки раздрона»: НАТО испугали беспилотники в Польше и российские учения
После падения дронов на территории Польши страны НАТО снова заговорили о «российской угрозе» и провокациях. При этом сам альянс готовится к собственным учениям у границ России.
В ночь на 10 сентября польские военные заявили, что якобы 19 российских дронов нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что доказательств тому нет. Позже министерство обороны РФ отметило, что дальность запущенных в ту ночь БПЛА по целям в западной Украине не позволяла им достичь польских границ.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ
Украинский президент Владимир Зеленский согласился с соседями и отметил, что его страна якобы располагает данными о беспилотниках, которые оказались в воздушном пространстве Польши. Он добавил в своем Telegram-канале, что имеются неопровержимые доказательства того, что дроны прилетели со стороны России.
Президент США Дональд Трамп не был столь уверен в таком сценарии. Он подчеркнул 11 сентября в разговоре с журналистами на лужайке Белого дома, что инцидент мог быть связан с простой ошибкой и не несет никакого злого умысла. Республиканец также указал, что он недоволен происходящим и хочет, чтобы ситуация разрешилась скорейшим образом.
Европейские партнеры по НАТО уже анонсировали военную помощь для Польши. Швеция передаст средства противовоздушной обороны и авиацию, а Великобритания и Франция уже готовы обсудить поставки истребителей Eurofighter и Rafale. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш через официальную пресс-службу. Он добавил, что другие союзники также помогают его стране: Нидерланды предоставят многоуровневые системы обороны, включая ЗРК Patriot, комплексы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и отправят на помощь 300 военнослужащих.
В то же время, американский эксперт в области обороны и безопасности, бывший помощник главы Пентагона Стивен Брайен увидел в случившемся вину Киева. Он признался порталу InsideOver, что украинцы сами направили дроны в Польшу, чтобы таким образом получить больше оружия от стран-членов НАТО. С такой позицией согласился генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, вся ситуация могла быть срежиссирована украинской армией.
«Эти обвинения носят провокационный характер. В Польше буквально на днях должны начаться очередные учения войск НАТО. У наших границ сконцентрировано большое количество техники в полной боевой готовности. Поэтому это могла быть спланированная провокация. Дроны могли быть запущены со стороны Украины для того, чтобы вызвать гнев натовского руководства и поднять градус напряжения между Россией, Белоруссией и НАТО», — рассказал он НСН.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дональд Туск анонсировал усиление польской системы противовоздушной обороны (ПВО) и объявил об усилении мер безопасности. Среди них — полное закрытие границы с Белоруссией с 12 сентября на неопределенное время. Кроме того, страна направит 40 тысяч военных в восточное приграничье, сообщил заместитель министра обороны Цезарь Томчик в интервью Polsat News.
Отдельные части отправятся на обучение на Украину, чтобы повысить квалификацию в борьбе со дронами. Об этом заявил премьер-министр Польши после заседания Совета национальной безопасности. По его словам, в организации такого процесса примут участие министр обороны страны Радослав Сикорский и министр иностранных дел Владислав Косиняк-Камыш. Видео опубликовано на YouTube-канале правительства.
Польский МИД также сообщил, что Совет безопасности ООН по запросу страны проведет экстренное заседание. На повестке дня — нарушение суверенного воздушного пространства. Дата мероприятия не была уточнена, но различные СМИ сообщили, что оно пройдет в пятницу 12 сентября.
ФАКТОР УЧЕНИЙ
В пятницу, 12 сентября, в Белоруссии начались совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это плановое мероприятие, которое не нацелено против кого-либо.
Учения пройдут в центральной части Белоруссии, возле города Борисов Минской области, и завершатся 16 сентября. Президент страны Александр Лукашенко объяснял в интервью американскому журналу Time, что такое решение было принято специально. По его словам, маневры у западных границ могли вызвать провокации со стороны Польши и стран Балтии.
Несмотря на такие нейтральные намерения Лукашенко, соседние страны ему не поверили. The Times сообщила с ссылкой на источники в польской армии, что генералы готовятся к провокациям во время учений, а генерал-лейтенант Лэнс Лэндрум также поделился мнением со СМИ, что военные маневры якобы являются только прикрытием для будущей агрессии. МИД Литвы также подчеркнул, что количество военнослужащих не соответствует заявленному. По его мнению, общее число задействованных солдат может превышать 30 тысяч человек.
Страны НАТО параллельно проводят тренировку своих частей и подразделений в непосредственной близости от белорусских границ. Интенсивная серия учений под названием «Квадрига-2025» проходит по всей Литве при участии около 17 000 местных и союзных военнослужащих. Германия также испытывает конвой из примерно 850 транспортных средств снабжения, которые проверяют маршрут через Сувалкский коридор. В маневрах задействованы и военно-морские силы НАТО — союзники отрабатывают доставку грузов в Литву по морю в рамках учений «Гранд Орел» и «Северное побережье».
Лукашенко уже отреагировал на критику со стороны Польши и Литвы. Лидер Белоруссии отметил, что соседи «нагнетают обстановку на ровном месте» и сравнил их с дикарями за такое поведение.
