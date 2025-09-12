РЕАКЦИЯ В МИРЕ

Украинский президент Владимир Зеленский согласился с соседями и отметил, что его страна якобы располагает данными о беспилотниках, которые оказались в воздушном пространстве Польши. Он добавил в своем Telegram-канале, что имеются неопровержимые доказательства того, что дроны прилетели со стороны России.

Президент США Дональд Трамп не был столь уверен в таком сценарии. Он подчеркнул 11 сентября в разговоре с журналистами на лужайке Белого дома, что инцидент мог быть связан с простой ошибкой и не несет никакого злого умысла. Республиканец также указал, что он недоволен происходящим и хочет, чтобы ситуация разрешилась скорейшим образом.

Европейские партнеры по НАТО уже анонсировали военную помощь для Польши. Швеция передаст средства противовоздушной обороны и авиацию, а Великобритания и Франция уже готовы обсудить поставки истребителей Eurofighter и Rafale. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш через официальную пресс-службу. Он добавил, что другие союзники также помогают его стране: Нидерланды предоставят многоуровневые системы обороны, включая ЗРК Patriot, комплексы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и отправят на помощь 300 военнослужащих.

В то же время, американский эксперт в области обороны и безопасности, бывший помощник главы Пентагона Стивен Брайен увидел в случившемся вину Киева. Он признался порталу InsideOver, что украинцы сами направили дроны в Польшу, чтобы таким образом получить больше оружия от стран-членов НАТО. С такой позицией согласился генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, вся ситуация могла быть срежиссирована украинской армией.

«Эти обвинения носят провокационный характер. В Польше буквально на днях должны начаться очередные учения войск НАТО. У наших границ сконцентрировано большое количество техники в полной боевой готовности. Поэтому это могла быть спланированная провокация. Дроны могли быть запущены со стороны Украины для того, чтобы вызвать гнев натовского руководства и поднять градус напряжения между Россией, Белоруссией и НАТО», — рассказал он НСН.

ЧТО ДАЛЬШЕ?