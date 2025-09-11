Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами
Польский президент Кароль Навроцкий сообщил в социальной сети X, что поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.
Стороны обсудили инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Навроцкий указал, что разговор был посвящен многочисленным случаям нарушения воздушного пространства вечером 10 сентября. Президент Польши отметил, что данные консультации являются частью более широких переговоров с союзниками.
Ранее польские военные сообщили, что в воздушном пространстве страны была проведена операция по нейтрализации беспилотников, нарушивших границу. Авиация Польши и союзников по НАТО поднялась по тревоге и сбила объекты. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал проникновение дронов как «широкомасштабную провокацию».
«Что там с Россией, нарушающей дронами воздушное пространство Польши? Поехали!» — заявил ранее Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
