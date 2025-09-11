Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с дронами в Польше

Совет безопасности ООН по запросу Польши проведет экстренное заседание. Об этом заявили в польском МИД.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета... по вопросу о нарушении польского воздушного пространства», - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Дата заседания не уточняется, по данным СМИ, оно может пройти 12 сентября.

Ранее в Польше заявили, что несколько объектов нарушили воздушное пространство республики, ряд целей идентифицировали как БПЛА и уничтожили. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Москву в том, что в небо над страной якобы попали российские дроны, но не предоставил каких-либо доказательств. Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Варшавой из-за беспилотников, напоминает РЕН ТВ.

