Взять и обнулить. Политологи и оппозиция оценили маневр с президентскими сроками

О возможных досрочных выборах в Госдуму ещё зимой говорили источники нескольких СМИ. О возможном обнулении президентских сроков рассказывал ушедший с госслужбы Владислав Сурков, отмечавший, что такой шаг необходим с точки зрения «юридической чистоты» при изменении Конституции. В профильной группе по подготовке поправок и в парламенте призывали не фантазировать и отрицали обсуждение таких инициатив. В итоге обе инициативы выдвинули депутаты «Единой России».

Президент Владимир Путин лично приехал в Госдуму и высказался по поступившим предложениям. Идею Александра Карелина досрочно провести парламентские выборы он отверг, а вот идею Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков принял. По словам главы государства, это станет возможно, если соответствующую поправку примет Федеральной Собрание, а Конституционный суд даст положительное заключение. Однозначно о своих планах Путин не высказался, отметив лишь, что пока много работы, а в 2024 году – «там видно будет». Обнуление президентских сроков позволит ему участвовать в президентских выборах 2024 и 2030 годов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН сравнил происходящее с хорошо срежиссированным спектаклем, отметив выбранный властями момент.

«Вызвано это грамотной политической драматургией, когда власть формирует для себя и для страны комфортные условия существования в кризисной ситуации, связанной с большим количеством внешних турбулентностей, начиная от коронавируса и заканчивая ценами на нефть», - отметил он. Говорить о перспективе досрочных выборов президента он не стал.

Участвующий в рабочей группе по изменению Конституции президент «Опоры России» Александр Калинин увидел логику в этом решении.

«Это не только другой политический ландшафт, но и другой общественный ландшафт. Логично в новой политической конструкции обнулить предыдущие сроки. Форма будет соответствовать содержанию», - сказал общественник в эфире НСН.

Госдума большинством голосов поддержала предложение об обнулении президентских сроков. «Против» были только депутаты КПРФ. В среду Госдума рассмотрит документ в третьем чтении.

Несмотря на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, что ещё «ничего не предрешено» и выборы в 2024 будут конкурентными, российская оппозиция уже выразила протест. В московскую мэрию подали заявку на проведение протестного митинга в Москве 21 марта численностью 50 тысяч человек. Если он и состоится, то будет не столь многочисленным: вечером власти Москвы объявили о временном запрете проведения массовых мероприятий свыше 5 тысяч человек из-за угрозы коронавируса. Организаторы акции выступают против «переписывания Конституции» в интересах правящих кругов, передает «Интерфакс».

Между тем, во вторник вечером у памятника в Москве прошла серия пикетов против возможного обнуления президентских сроков для Владимира Путина. Как пишет «Коммерсант», протестующие передавали из рук в руки плакат с надписью «НЕТ».

