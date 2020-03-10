Обнуление сроков Путина назвали «переходной нормой»

«Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок», - цитирует его РИА Новости.

Крашенниников добавил, что для остальных граждан ограничение числа сроков, в течение которых они смогут занимать высший государственный пост, по-прежнему будет закреплено в Основном законе.

Сам Путин в ходе сегодняшнего выступления в Думе заявил, что обнуление сроков для него возможно только в том случае, если Конституционный суд даст на это свое положительное заключение после утверждения законопроекта Федеральным собранием.

При этом глава государства выступил за закрепление нормы о том, что один человек не может занимать пост президента РФ более двух сроков в течение жизни.

Вскоре после этого Госдума одобрила поправку, внесенную депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, которая обнуляет предыдущие президентские сроки.

Таким образом, помимо Путина, еще на два президентских срока может претендовать Дмитрий Медведев, который возглавлял государство с 2008 по 2012 год.

