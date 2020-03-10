«Опора России» поддержала обнуление сроков Путина

Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой, которая обнуляет президентские сроки Путина после принятия изменений в Конституцию. Выступая перед депутатами, Владимир Путин заявил, что считает допустимым внесение такой поправки.

Член рабочей группы по поправкам в Конституцию, президент «Опоры России» Александр Калинин в эфире НСН назвал логичным это решение.

«Это не только другой политический ландшафт, но и другой общественный ландшафт. Логично в новой политической конструкции обнулить предыдущие сроки. Форма будет соответствовать содержанию», - сказал общественник.