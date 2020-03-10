«Опора России» поддержала обнуление сроков Путина
Президент «Опоры России» в эфире НСН назвал логичным это решение.
Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой, которая обнуляет президентские сроки Путина после принятия изменений в Конституцию. Выступая перед депутатами, Владимир Путин заявил, что считает допустимым внесение такой поправки.
Член рабочей группы по поправкам в Конституцию, президент «Опоры России» Александр Калинин в эфире НСН назвал логичным это решение.
«Это не только другой политический ландшафт, но и другой общественный ландшафт. Логично в новой политической конструкции обнулить предыдущие сроки. Форма будет соответствовать содержанию», - сказал общественник.
Он не увидел необходимости в досрочных выборах президента.
«Посмотрим. Сегодня коронная фраза президента: "До 2024 года, а там посмотрим"», - заключил собеседник НСН.
Ранее Владимир Путин, выступая в Госдуме, отказался поддержать предложение о досрочных выборах парламента, но согласился с идеей Валентины Терешковой обнулить сроки полномочий президента после конституционной реформы, если это одобрит Конституционный суд.
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