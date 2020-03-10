«Грамотная драматургия». Чеснаков о согласии Путина обнулить сроки президента

Владимир Путин отказался поддержать предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского единоросса Александра Карелина о досрочных выборах парламента, но согласился с идеей Валентины Терешковой обнулить сроки полномочий президента после конституционной реформы, если это одобрит Конституционный суд. Как считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, это был хорошо срежиссированный спектакль.

«Вызвано это грамотной политической драматургией, когда власть формирует для себя и для страны комфортные условия существования в кризисной ситуации, связанной с большим количеством внешних турбулентностей, начиная от коронавируса и заканчивая ценами на нефть. Путин предлагает органичный инструмент, что сначала нужно получить решение профильного юридического органа, соответствующей судебной инстанции. И в зависимости от этого принимать решение об обнулении сроков», - сказал он в эфире НСН.