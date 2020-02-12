Созрели. Сенатор о желании США обсудить сокращение ядерных запасов

Что заставило Штаты пересмотреть свою позицию по ядерному оружию, об этом НСН спросила у первого зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Скорее всего, американцы созревают. То, что можно было разрушить, они разрушили. Остался только договор CНВ-3, который в феврале будущего года прекращает свое действие. Надеюсь, что Штаты понимают, что его надо продлевать, потому что разрабатывать новый договор нет времени. С другой стороны, американцы видят, что мир остается без каких-либо гарантий ядерной безопасности. В силу политики Дональда Трампа сначала все нагнетать до предела, а потом предлагать какие-то решения, будем надеяться, что прозвучавшее заявление вполне серьезное, и Вашингтон готов садиться за стол переговоров», - считает парламентарий.

США пока не определились, намерены ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон уверен, что Москва обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.

«Одним окриком никого не остановишь, процесс становится неуправляемым, значит нужно садиться за стол переговоров по ядерной проблеме», - резюмировал Владимир Джабаров.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остановили со 2 августа 2019 года по инициативе США. После запуска США ракеты в декабре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в срочном порядке заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.