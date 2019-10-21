РАН: Выход из ДРСМД позволит США шантажировать Европу и Азию

«Этих причин, на самом деле, несколько. Первая - то, что у американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США. Таким образом, американские технократы считают, что с помощью систем устрашения - ракет средней и меньшей дальности - они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают. Это отчасти будет инструментом усиления своей переговорной позиции по почти всем проблемам мировой политики. Второе, если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы. То есть американцы будут не только сдерживать Китай и Россию, но и усиливать контроль над своими союзниками, как в Европе, так и в Азии», - сказал эксперт.

По мнению Блохина, США стремятся вернуться на несколько десятилетий назад и воссоздать обстановку «холодной войны» и гонки вооружений.

«Третье, это попытка России и Китаю навязать гонку вооружений со стороны США. Они любят все навязывать, как это было в советское время в годы "холодной войны". Четвертое, это инструмент стимулирования своего военно-промышленного комплекса (ВПК), который, можно сказать, в 1990-х развивался некачественно. Тратили деньги на проведение дорогостоящих войн в Афганистане и Ираке, создавали там сеть военных баз, но не модернизировали свой ВПК. Таким образом, цель у США более глобальная, не только направлена против России и Китая, а еще против своих союзников, которых необходимо дисциплинировать: по санкциям единой точки зрения нет, Германия продолжает поддерживать «Северный поток-2», ситуация вокруг Турции», - заключил собеседник НСН.

При этом, Сергей Шойгу отметил, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД, когда еще начал обвинять Россию в нарушении его норм. Тем временем сами США создавали ударные беспилотные аппараты, размещали вооружение в европейских странах, разрабатывали оборудование для пуска крылатых ракет «Томагавк». Характерно, что спустя всего 16 дней после выхода из договора Вашингтон испытал новую ракету наземного базирования. Министр обратил внимание на то, что подобное разрушение контроля над вооружением угрожает общей безопасности государств.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987 году США и СССР. 2 февраля американское правительство заявило о выходе из договора, обвинив Россию в невыполнении его требований из-за ракеты 9М729. Минобороны РФ обвинения отвергает, в связи с этим была проведена демонстрация этой ракеты на брифинге иностранных военных атташе. Однако 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

При этом американские СМИ периодически называют российскую военную технику "оружием Судного дня", как это было недавно с субмариной «Юрий Долгорукий». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как США используют российское «оружие Судного дня» в своих интересах.



