В Совфеде призвали не преувеличивать ослабление британских санкций
Возможная отмена Великобританией ряда санкций против России – не более чем рациональный экономический поступок, заявил в эфире НСН сенатор Константин Косачёв.
Власти Великобритании после Brexit планируют отказаться от части антироссийских торговых санкций, действующих на уровне ЕС. Предполагается, что это произойдёт по завершении переходного периода после выхода страны из Евросоюза, то есть с 1 января 2021 года, отмечает ТАСС. Речь идёт об отмене антидемпинговых пошлин на экспортируемые российские бесшовные металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из чугуна и стали, алюминиевую фольгу, кремниево-железный сплав и карбамидо-аммиачную смесь. При этом введённые ЕС пошлины на поставки электротехнической стали и холоднокатаную листовую сталь Лондон оставит в силе.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН призвал не рассматривать этот шаг в качестве свидетельства желания Лондона улучшить отношения с Москвой.
«Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании. До сих пор она была связана общими санкционными решениями Евросоюза, где интересы национальных производителей были перемешаны в общем котле. Сейчас у Великобритании появляется возможность, выйдя из Евросоюза и его режима санкций в отношении России, по каждой группе товаров определяться самостоятельно и выводить из-под ограничений те товары, которые не конкурируют с собственными британскими, но нужны британской экономике. Это такой рациональный экономический поступок.
Великобритания демонстрирует свою самостоятельность и нацеленность на реализацию собственных экономических интересов. Это не следует увязывать с тем, что они как-то, допустим, хотят нормализовать отношения с Россией, либо сделать ещё что-то сопутствующее сугубо экономической повестке дня. Не надо преувеличивать событие в контексте российско-британских отношений. Его следует рассматривать и оценивать по достоинству с точки зрения добавления британской торгово-экономической политике суверенной самостоятельности», - отметил сенатор.
Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января. До конца года Соединённое королевство продолжит взаимодействовать со странами ЕС так же, как и прежде. За этом время стороны должны согласовать условия будущего сосуществования. В частности, может быть заключено соглашение о свободной торговле.
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