В Совфеде призвали не преувеличивать ослабление британских санкций

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН призвал не рассматривать этот шаг в качестве свидетельства желания Лондона улучшить отношения с Москвой.

«Шаг существенный, но я бы не стал его называть шагом навстречу. С моей точки зрения, это шаг, исключительно учитывающий собственные интересы Великобритании. До сих пор она была связана общими санкционными решениями Евросоюза, где интересы национальных производителей были перемешаны в общем котле. Сейчас у Великобритании появляется возможность, выйдя из Евросоюза и его режима санкций в отношении России, по каждой группе товаров определяться самостоятельно и выводить из-под ограничений те товары, которые не конкурируют с собственными британскими, но нужны британской экономике. Это такой рациональный экономический поступок.

Великобритания демонстрирует свою самостоятельность и нацеленность на реализацию собственных экономических интересов. Это не следует увязывать с тем, что они как-то, допустим, хотят нормализовать отношения с Россией, либо сделать ещё что-то сопутствующее сугубо экономической повестке дня. Не надо преувеличивать событие в контексте российско-британских отношений. Его следует рассматривать и оценивать по достоинству с точки зрения добавления британской торгово-экономической политике суверенной самостоятельности», - отметил сенатор.

Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января. До конца года Соединённое королевство продолжит взаимодействовать со странами ЕС так же, как и прежде. За этом время стороны должны согласовать условия будущего сосуществования. В частности, может быть заключено соглашение о свободной торговле.

