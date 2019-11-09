«Нам бы все равно что-нибудь придумали». Ракетчик о новых обвинениях России в нарушении ДРСМД
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН объяснил, почему США не могут назвать российское оружие, нарушающее ДРСМД.
Причиной рaсторжения СШA Договорa о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) стaлa не крылaтaя рaкетa 9М729 комплексa «Искaндер-М», a некое другое оружие. Об этом зaявил зaместитель министрa инострaнных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нерaспрострaнению. Он уточнил, что по словам американцев, ракета 9М729 не та, которую они имели в виду, уточняют Известия.
Зaмглaвы МИДa тaкже отметил, что в Москве не понимaют, о кaком оружии идет речь, a в СШA «откaзывaются это объяснить».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН назвал причину, по которой власти США не могут назвать вид оружия, с их точки зрения, нарушающий условия ДРСМД Россией.
«Такого оружия нет. Понимаете, просто нет. Те российские комплексы, которые имеют дальность стрельбы в пределах от 500 до 5000 км, расположены на воздушных или на морских носителях, что допускается условиями ДРСМД. Если говорить о ракетах наземного базирования, то у нас есть комплексы «Искандер»-М (дальность стрельбы менее 280 км) и «Искандер»-К (дальность стрельбы менее 500 км)», - напомнил эксперт.
Константин Сивков убежден, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России по поводу, якобы, нарушения нашей страной ДРСМД, преследуют цель оправдать собственно выход США из договора и обеспечить им военное мировое господство.
«У Соединенных Штатов Америки другого инструмента для удержания мирового господства кроме ядерного шантажа не осталось. Чтобы обеспечить ядерный шантаж всего мира в условиях ядерного паритета с Россией им надо этот паритет ликвидировать и создать обстоятельства, при которых США могли бы российский ядерный потенциал в любой момент нейтрализовать. Все остальное – это информационно-психологическая операция для оправдания выхода США из договора РСМД. Если бы у нас не было вообще ракет, имеющих дальность более 100 км, мы бы ничего из оружия не создавали и не испытывали, США нам бы все равно что-нибудь придумали. Что мы, например, решили высадиться на Луне», - пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Ранее Константин Сивков в интервью НСН назвал глупостью информацию об испытании 9М729 на дальность, нарушающую ДРСМД.
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