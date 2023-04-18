Польша построит «невиданное» электронное заграждение на границе с Россией
Польша построит электронное заграждение на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.
По его словам, во вторник стартовали «конкретные земляные работы», касающиеся строительства преграды.
«Это будет невиданное ... по своей современности заграждение. Множество камер дневного и ночного видения, датчиков движения, также полный мониторинг всего, что делается на границе», — цитирует Каминьского РИА Новости.
По словам министра, строительные работы завершат уже осенью.
Ранее пресс-секретарь Варминско-Мазурского отдела польской Погранстражи Мирослава Александрович заявила, что армия республики построила 107 км заграждения на границе с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru