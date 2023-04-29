Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей

«Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», - написал Медведев в своем Twitter.

Политик заявил, что не видит смысла в поддержке дипотношений с Польшей.

Накануне стало известно, что в Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве.

В марте 2022 года Польша объявила о начале процесса изъятия недвижимости России в Варшаве. Польский МИД обратился в органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».

