Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение польских властей изъять российское имущество с территории посольства РФ в Варшаве.
«Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», - написал Медведев в своем Twitter.
Политик заявил, что не видит смысла в поддержке дипотношений с Польшей.
Накануне стало известно, что в Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве.
В марте 2022 года Польша объявила о начале процесса изъятия недвижимости России в Варшаве. Польский МИД обратился в органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru