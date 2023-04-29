МИД РФ: Москва жестко отреагирует на вторжение в школу при российском посольстве в Варшаве
Вторжение в школу при российском посольстве в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы, заявили в российском МИД.
В ведомстве предупредили польские власти о грядущих последствиях за подобные действия. Москва оценивает вторжение в школу как вопиющее нарушение Венской конвенции, отметили в МИД РФ.
Накануне стало известно, что в Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве.
В марте 2022 года Польша объявила о начале процесса изъятия недвижимости России в Варшаве. Польский МИД обратился в органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru