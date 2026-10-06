В Томской области при ДТП с медведем пострадали три человека
Легковой автомобиль Ford Mondeo сбил медведя и перевернулся на трассе в Томской области, после ДТП пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел на 9 километре дороги «Камаевка - Асино - Первомайское». Легковушка, за рулем которой находился 28-летний мужчина, сбила вышедшего на проезжую часть медведя. Машина съехала в кювет и опрокинулась, отмечает 360.ru.
«В автомобиле находились два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажиры с травмами госпитализированы», - указали в МВД.
По данным ведомства, медведь погиб.
Ранее на трассе Тросна - Калиновка в Орловской области автомобиль наехал на лося, в ДТП погибли три человека.
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