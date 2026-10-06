В Томской области при ДТП с медведем пострадали три человека

Инцидент произошел на 9 километре дороги «Камаевка - Асино - Первомайское». Легковушка, за рулем которой находился 28-летний мужчина, сбила вышедшего на проезжую часть медведя. Машина съехала в кювет и опрокинулась, отмечает 360.ru.

«В автомобиле находились два пассажира: 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажиры с травмами госпитализированы», - указали в МВД.

По данным ведомства, медведь погиб.

Ранее на трассе Тросна - Калиновка в Орловской области автомобиль наехал на лося, в ДТП погибли три человека.

