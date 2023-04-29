Власти Варшавы с полицией ворвались в здание школы при российском посольстве
В Варшаве местные власти в сопровождении полиции выломали дверь и ворвались в школу при российском посольстве, сообщает РИА Новости.
С утра субботы, 29 апреля, около здания школы на улице Келецкой в Варшаве очень неспокойно. Туда приехали представители мэрии с полицией и требовали открыть ворота. Получив отказ, чиновники и полицейские начали ломать дверь.
Советник-посланник от России Андрей Ордаш назвал незаконным решение изъять здание школы. Он также предупредил польскую сторону об ответных дипломатических шагах.
Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что городские власти приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.
В марте 2022 года Польша объявила о начале процесса изъятия недвижимости России в Варшаве. Польский МИД обратился в органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».
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