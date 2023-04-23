Взрывной Судан. Армия и Спецназ меряются мускулами

Противоречия армии Судана и Сил быстрого реагирования связаны с разными взглядами на единую структуру безопасности и формирования объединенных вооруженных сил. Спорными являются позиции о сроках интеграции спецназа в единую армию и назначении главнокомандующего вооруженными силами. Стороны не могут договориться, будет это военный или гражданский глава страны. Для примирения им необходимо подписать соглашение, которое уже откладывали несколько раз.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло (Хаметти).

В открытом письме, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он напомнил, что долгое время был связан с Суданом и является кавалером Ордена Республики Суда и Ордена Двух Нилов.



«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие», - подчеркнул Пригожин.



Он добавил, что всегда готов оказать помощь Судану и попросил предоставить ему возможность «за свои средства» направить в страну самолёты с гуманитарной помощью.