Взрывной Судан. Армия и Спецназ меряются мускулами
Пока продолжается противостояние между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР), гибнет мирное население, иностранные державы эвакуируют своих послов и других граждан.
140 человек сообщили о желании эвакуироваться из Судана, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Хартуме Андрея Черновола. По его словам, список растет не за счет россиян, которые уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран.
Противоречия армии Судана и Сил быстрого реагирования связаны с разными взглядами на единую структуру безопасности и формирования объединенных вооруженных сил. Спорными являются позиции о сроках интеграции спецназа в единую армию и назначении главнокомандующего вооруженными силами. Стороны не могут договориться, будет это военный или гражданский глава страны. Для примирения им необходимо подписать соглашение, которое уже откладывали несколько раз.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло (Хаметти).
В открытом письме, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он напомнил, что долгое время был связан с Суданом и является кавалером Ордена Республики Суда и Ордена Двух Нилов.
«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие», - подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что всегда готов оказать помощь Судану и попросил предоставить ему возможность «за свои средства» направить в страну самолёты с гуманитарной помощью.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. О необходимость прекращения столкновений в Судане и переговорах заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, слова которого приводит Reuters.
К воскресенью, 23 апреля, в Судане практически повсеместно отключен интернет. Он доступен только 2% от общего числа пользователей, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Данные сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к интернету в Судане. При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного», – цитирует сообщение из Telegram-канале сервиса ТАСС.
США эвакуировали своих послов из страны по распоряжению президента Джо Байдена. Франция также начала вывозить из страны сотрудников дипмиссии. Швеция, чтобы обеспечить возвращение своих послов, направит в Судан военных.
Представители армии Судана в соцсетях в пятницу заявили, что подавили мятеж спецназа, но не смогли назвать сроки прекращения огня.
«Трудно назвать определенный срок завершения операций, мы стремимся ликвидировать мятеж как можно скорее, чтобы прекратить страдания нашего народа», – цитирует РИА Новости официальное заявление Вооруженных сил Судана.
С 15 апреля в Судане воюют регулярная армия и Силы быстрого реагирования (СБР). Их действия сопровождают противоречивые заявления в СМИ и социальных сетях об успехах сторон. По случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр они объявили перемирие – до трех дней.
По последним данным министра здравоохранения Судана, в стране в результате столкновений погибли до 600 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в стране 413 погибших, 3 551 раненых на фоне противоборства армии и спецназа. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Женеве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru