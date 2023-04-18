Вооруженные силы Судана согласились на перемирие

Член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что Вооруженные силы Судана одобрили перемирие сроком на 24 часа, сообщает телеканал Al-Arabiya.

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По его словам, оно вступит в силу во вторник с 18:00 часов по местному времени, .

Он добавил, что вооруженные силы Судана также намерены проследить за соблюдением перемирия Силами быстрого реагирования.

Ране Силы быстрого реагирования Судана заявили, что согласны объявить 24-часовую гуманитарную паузу, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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