СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане

По данным комитета, речь идёт о гражданских, которые погибли в столкновениях в городе Хартум и за его пределами. При этом число погибших военных комитету сосчитать пока не удаётся.

Ранее в министерстве иностранных дел Судана выразили благодарность другим государствам за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступили против международного вмешательства в ситуацию в стране, сообщает RT.