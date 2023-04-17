СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане

Более ста мирных жителей погибли в Судане в результате вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом со ссылкой на комитет суданских врачей сообщает телеканал Al-Arabiya.

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По данным комитета, речь идёт о гражданских, которые погибли в столкновениях в городе Хартум и за его пределами. При этом число погибших военных комитету сосчитать пока не удаётся.

Ранее в министерстве иностранных дел Судана выразили благодарность другим государствам за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступили против международного вмешательства в ситуацию в стране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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