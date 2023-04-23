Посольство РФ: 140 человек желают эвакуироваться из Судана

По его словам, список растет не за счет россиян, которые уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран. Как отметил дипломат, в настоящее время строится план эвакуации. Однако любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, а это является риском.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил помощь в урегулировании конфликта в Судане, сообщает «Радиоточка НСН».

