Посольство РФ: 140 человек желают эвакуироваться из Судана
23 апреля 202308:30
140 человек сообщили о желании эвакуироваться из Судана, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Хартуме Андрея Черновола.
По его словам, список растет не за счет россиян, которые уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран. Как отметил дипломат, в настоящее время строится план эвакуации. Однако любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, а это является риском.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил помощь в урегулировании конфликта в Судане, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru