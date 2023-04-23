Посольство РФ: 140 человек желают эвакуироваться из Судана

140 человек сообщили о желании эвакуироваться из Судана, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Хартуме Андрея Черновола.

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По его словам, список растет не за счет россиян, которые уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран. Как отметил дипломат, в настоящее время строится план эвакуации. Однако любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, а это является риском.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил помощь в урегулировании конфликта в Судане, сообщает «Радиоточка НСН».

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