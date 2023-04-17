Блинкен заявил о необходимости переговоров и прекращения столкновений в Судане

Необходимо прекратить столкновения в Судане и начать переговоры. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, слова которого приводит Reuters.

В результате боестолкновений в Судане погибли 56 человек

Отмечается, что Блинкен указал на «общую глубокую озабоченность» по поводу ситуации в Судане. При этом других подробностей не приводится.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в столице Судана Хартуме усилились боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Отмечалось, что основные бои шли у здания главного командования вооруженных сил. Представители СБР тогда заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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