В России предрекли обострение на Балканах из-за военной операции на Украине
Косово будет усиливать военное сотрудничество с НАТО на фоне военной операции России, заявила НСН политолог Полина Соколова.
Ситуация в сфере безопасности на Балканах в последние несколько лет сильно деградировала, но из-за военной операции России на Украине вопросы территориального устройства Балкан снова выходят на первый план, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Министр обороны непризнанного Косова Арменд Мехай 28 февраля потребовал ускоренного вступления непризнанного образования в НАТО, а также создания на территории Косова постоянной базы США. По его словам, эти действия необходимы для гарантии мира, безопасности и стабильности на территории Западных Балкан и за их пределами.
«Ситуация будет накаляться в связи с нынешним кризисом. В последние несколько лет ситуация в сфере безопасности на Балканах и так сильно деградировала. Если раньше сохранялся диалог, то в последний год он фактически находится в тупике. Об этом свидетельствуют даже два таких взрыва напряженности летом и осенью, когда были задействованы силы безопасности Косово. Сейчас, безусловно, вопросы государственного территориального административного устройства Балкан снова выходят на первый план в связи с военной операцией на Украине», - сказала Соколова.
По ее словам, появление базы НАТО в Косово не сможет спровоцировать войну на Балканах, так как в непризнанном образовании уже есть «серьезный натовский контингент».
«Эти силы насчитывают 3,7 тысячи человек. Внутри этой операции у американцев уже есть своя база Кэмп-Бондстил в Косово. Контингент США существенный. Косово уже сотрудничает с НАТО более, чем тесно. Формальное членство невозможно, потому что Косово остается частью Сербии. Более того, несмотря на то, что США и большинство стран Евросоюза признают его независимость, пять стран внутри ЕС ее не признают. Формально ни членом ЕС, ни членом НАТО пока Косово стать не может. Но в таких чрезвычайных условиях сотрудничество с НАТО усилится, поскольку там существует проблема. Косово хочет быть независимым от Сербии», - отметила Соколова.
Независимость Косово не признают Кипр, Испания, Румыния, Словакия, Греция, напомнила она.
Политолог также подчеркнула, что и Сербия вынуждена сотрудничать с Североатлантическим альянсом. По ее словам, сотрудничество достаточно развито, несмотря на сложные отношения между странами.
«Сербия вынуждена сотрудничать с миссией НАТО в Косово очень тесно, поскольку это основной военный инструмент, который участвует в урегулировании косовского конфликта. У Сербии в Конституции и стратегически заявлен военный нейтралитет. Взаимоотношения сложные, однако сотрудничество развито с отдельными странами альянса. Сербия понимает, что стремление в НАТО – это основная стратегия Косово уже много лет», - резюмировала Соколова.
Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. К утру 28 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.
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