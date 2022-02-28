В России предрекли обострение на Балканах из-за военной операции на Украине

Политолог также подчеркнула, что и Сербия вынуждена сотрудничать с Североатлантическим альянсом. По ее словам, сотрудничество достаточно развито, несмотря на сложные отношения между странами.

«Сербия вынуждена сотрудничать с миссией НАТО в Косово очень тесно, поскольку это основной военный инструмент, который участвует в урегулировании косовского конфликта. У Сербии в Конституции и стратегически заявлен военный нейтралитет. Взаимоотношения сложные, однако сотрудничество развито с отдельными странами альянса. Сербия понимает, что стремление в НАТО – это основная стратегия Косово уже много лет», - резюмировала Соколова.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. К утру 28 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

