В непризнанном Косово потребовали вступления в НАТО

Министр обороны Косова Арменд Мехай потребовал скорейшего вступления непризнанной республики в НАТО. Об этом он написан в своем аккаунте в Facebook.

Он также попросил создать на территории непризнанного образования постоянную американскую базу. По его словам, эти действия настоятельно необходимы для гарантии мира, безопасности и стабильности на территории Западных Балкан и за их пределами.