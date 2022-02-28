В непризнанном Косово потребовали вступления в НАТО

Министр обороны Косова Арменд Мехай потребовал скорейшего вступления непризнанной республики в НАТО. Об этом он написан в своем аккаунте в Facebook.

Он также попросил создать на территории непризнанного образования постоянную американскую базу. По его словам, эти действия настоятельно необходимы для гарантии мира, безопасности и стабильности на территории Западных Балкан и за их пределами.

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Мехай отметил, что в Приштине осознают потенциальные риски от происходящего в регионе, и призвал более оперативно действовать, чтобы не допустить «непредвиденного развития событий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал «решающий момент» для вердикта по членству страны в Европейском союзе.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Военная БазаСШАНАТОКосово
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