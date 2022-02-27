Кулеба: Украина не собирается сдаваться после переговоров с Россией
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с жесткой позицией перед переговорами украинской и российской делегаций в Белоруссии.
По словам украинского министра, страна не собирается сдаваться и капитулировать по итогам переговоров с Россией. Цель украинской стороны - послушать и сказать свое мнение, сообщает ТАСС.
Кулеба заверил, что Украина не отдаст ни дюйма своей территории.
Также глава украинского внешнеполитического ведомства призвал к полной финансовой изоляции России. Министр пригрозил Белоруссии последствиями, если ее власти предоставят территорию и людей для российской спецоперации.
Ранее украинские СМИ сообщили, что возглавит официальную делегацию на переговорах с Россией замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Однако, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко опроверг эти данные.
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