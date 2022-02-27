Кулеба: Украина не собирается сдаваться после переговоров с Россией

По словам украинского министра, страна не собирается сдаваться и капитулировать по итогам переговоров с Россией. Цель украинской стороны - послушать и сказать свое мнение, сообщает ТАСС.

Кулеба заверил, что Украина не отдаст ни дюйма своей территории.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства призвал к полной финансовой изоляции России. Министр пригрозил Белоруссии последствиями, если ее власти предоставят территорию и людей для российской спецоперации.

Ранее украинские СМИ сообщили, что возглавит официальную делегацию на переговорах с Россией замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Однако, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко опроверг эти данные.

