«Вызов Путину»? Мнения о победителе саммита в Женеве разделились
Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о положительных качествах Путина и приятной атмосфере общения.
Итоги саммита президентов России и США в Женеве предстают в несколько новом свете. Многие сходятся во мнении, что Владимир Путин повысил свой статус в глазах всего мира, однако в Белом доме заявили, что на самом деле Джо Байден бросил ему вызов.
«Джо Байден прямо бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека», - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также отметил, что Вашингтон обрисовал Москве «ясные пределы» действий, которые считает неприемлемыми в киберпространстве.
Ранее некоторые комментаторы в Вашингтоне заявляли, что саммит в Женеве завершился «победой Путина», а Байден выглядел «слабаком». Тем не менее, сам президент России назвал американского коллегу профессионалом и заявил, что с ним «нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить».
«Образ Байдена, который рисует пресса, включая российскую, ничего общего с действительностью не имеет - он полностью в материале. Байден выглядит бодро, мы с ним разговаривали два с половиной часа», - отметил Путин.
Вместе с тем в Европе продолжают положительно высказываться об эффекте, который произвел президент России.
Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту Путина, с которым он 16 июня провел двустороннюю встречу.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает. Идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере», - заявил Пармелен в четверг вечером в интервью вещательной компании RTS.
Как отмечает ТАСС, президент Швейцарии также сказал, что после пяти минут общения Путина с Байденом «он тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально».
Телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, в чем выиграл Путин от саммита.
«Байден сказал, что Россия и США - две великие державы, хотя все последнее время России в этом звании отказывали. Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал. <…> После этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США - неважно с каким - это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл. Но я бы не стал рассматривать встречу как состязание», - сказал Познер.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Байден на саммите в Женеве добился того, чего хотел.
«Его главная задача была обозначить Путину те направления, по которым будут прорисованы «красные линии». Путин говорил про «красные линии» с публикой, а с Путиным «красные линии» обозначал Байден, потому что, конечно, у него гораздо больше ресурсов, влияния, он может диктовать условия. Он объяснил, что будет, если «шалить» в этом направлении – получена будет такая санкция, если будете шалить в том направлении – воспитательные меры будут вот такого типа. Он встретился с Путиным, он ему все объяснил», - пояснил Орешкин.
А немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что Байден в ходе саммита в Женеве показал Европе, как надо общаться с Россией.
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