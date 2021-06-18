«Вызов Путину»? Мнения о победителе саммита в Женеве разделились

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту Путина, с которым он 16 июня провел двустороннюю встречу.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает. Идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере», - заявил Пармелен в четверг вечером в интервью вещательной компании RTS.

Как отмечает ТАСС, президент Швейцарии также сказал, что после пяти минут общения Путина с Байденом «он тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально».

Телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, в чем выиграл Путин от саммита.

«Байден сказал, что Россия и США - две великие державы, хотя все последнее время России в этом звании отказывали. Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал. <…> После этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США - неважно с каким - это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл. Но я бы не стал рассматривать встречу как состязание», - сказал Познер.

Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Байден на саммите в Женеве добился того, чего хотел.