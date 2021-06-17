«Хороший день для России». Назван «победитель» саммита Путина с Байденом

«Я думаю, это был хороший день для России», - сказал в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп, на место которого пришел Байден.

По мнению Трампа, Вашингтон ничего не получил от саммита, «дав сцену России». Он, в частности, отметил, что США не смогли остановить «Северный поток – 2», что было важно сделать.

При этом Трамп неожиданно заявил, что прекрасно ладил с Путиным и предположил, что российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». «Но никто не был жёстче с Россией, чем я», - добавил он.

Экс-президенту США вторят читатели сайта Fox News, по мнению которых Байден вел себя на саммите как «слабак».

РИА Новости приводит несколько цитат читателей американского сайта: «Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Госдепа, подготовленную две недели назад. Слабак»; «Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится Земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит»; «И снова Байден показывает, что он слаб».

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, как и свойственно дипломату, не стал искать «победителей и проигравших», и отметил по итогам саммита улучшение в тоне общения лидеров России и США.

«Определенно, есть улучшение в тоне (общения). Мы увидим, принесут ли будущие действия позитивные результаты», - сказал он.