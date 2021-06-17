«Хороший день для России». Назван «победитель» саммита Путина с Байденом
Экс-президент США Дональд Трамп и бывший советский лидер Михаил Горбачев подвели главные итоги саммита Россия-США в Женеве.
В Вашингтоне и Москве прозвучали первые оценки саммита Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшего накануне в Женеве.
Несмотря на то, что президенты России и США говорили о конструктивном характере диалога и позитивной атмосфере саммита, американские комментаторы назвали Путина его «победителем». При этом российские политики старались не переходить на личности и не называли Байдена «проигравшим».
«Я думаю, это был хороший день для России», - сказал в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп, на место которого пришел Байден.
По мнению Трампа, Вашингтон ничего не получил от саммита, «дав сцену России». Он, в частности, отметил, что США не смогли остановить «Северный поток – 2», что было важно сделать.
При этом Трамп неожиданно заявил, что прекрасно ладил с Путиным и предположил, что российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». «Но никто не был жёстче с Россией, чем я», - добавил он.
Экс-президенту США вторят читатели сайта Fox News, по мнению которых Байден вел себя на саммите как «слабак».
РИА Новости приводит несколько цитат читателей американского сайта: «Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Госдепа, подготовленную две недели назад. Слабак»; «Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится Земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит»; «И снова Байден показывает, что он слаб».
Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, как и свойственно дипломату, не стал искать «победителей и проигравших», и отметил по итогам саммита улучшение в тоне общения лидеров России и США.
«Определенно, есть улучшение в тоне (общения). Мы увидим, принесут ли будущие действия позитивные результаты», - сказал он.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев увидел в совместном заявлении Путина и Байдена подтверждение формулы о недопустимости ядерной войны, выведенной им вместе с Рональдом Рейганом.
«Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха» - заявил Горбачев РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был по традиции лаконичен и указал, что ожидания российской стороны от саммита во многом совпали с реальностью.
«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», - сказал Песков.
При этом он отметил, что пока неизвестно, кто возглавит российскую делегацию в переговорах с США по стратегической стабильности.
Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, опыт Байдена как политика сыграл более важную роль, чем «идеологические "наказы" от вашингтонских и европейских политиков, в духе которых, как предполагалось, пойдут дискуссии в Женеве».
По его словам, позиция Путина была сильной, свидетельством чего стала итоговая пресс-конференция.
«Он был не только уверен и убедителен, но отлично подготовлен. По большинству тем, которые американская сторона считала более выгодными для себя, он явно перекинул шар на их сторону. Это касается, прежде всего, проблемы кибербезопасности, где также теперь появилась надежда на начало какого-то переговорного процесса», - написал Косачев в Facebook.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в швейцарской Женеве. Эта встреча стала первой для лидеров двух стран после избрания Байдена президентом США в ноябре 2020 года. На саммит было отведено 5 часов, однако, встреча завершилась быстрее.
В ходе саммита были затронуты различные темы. В частности, стороны договорились о возвращении послов, поднимали вопросы кибербезопасности, обмена заключенными и тему Арктики, коснулись темы Украины и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По итогам саммита было принято совместное заявление по стратегической стабильности.
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