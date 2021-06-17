Холодно-солидно. Байден запретил Путину «шалить»

Встреча лидеров России и США прошла в стилистике холодной войны, но Владимир Путин представил себя внутренней аудитории, а Байден - внешней.

Президенты России и США на прошедшем в Женеве саммите добились своих целей - Владимир Путин ориентировался на своих избирателей, а Джо Байден – на западные страны, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Мне кажется, что оба довольны, оба достигли своих целей. Для Путина было важно прорвать информационную блокаду, показать всему миру, что ему жмет руку и с ним разговаривает руководитель самого мощного государства. И он это сделал. На пресс-конференции он выглядел убедительно, он был удовлетворен, уверен в себе, ничего нового он не сказал. И ничего нового не добились, кроме возвращения послов. Но задача была не что-то конкретное получить, а получить саму встречу. В этом смысле Путин свой гол забил, не много голов, но 1:0. Байден тоже гола не пропустил, потому что Путин забил в другую сетку – в сетку русскоязычных информационных сетей. Теперь Россия будет смотреть и говорить, как он четко отвечает на провокационные вопросы. У него все было продумано, он очень тщательно готовился к этой пресс-конференции. Путин свою задачу выполнил – свой имидж внутреннему российскому избирателю представил вполне убедительно», - рассказал Орешкин.
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А президент США, по словам политолога, обозначил для России «красные линии», что позволит американской стороне действовать жестче при необходимости.

«Байден достиг того, чего он хотел. Он, во-первых, приехал на эту встречу после встречи с лидерами G7 и НАТО и, соответственно, представил Путину консолидированную позицию не Соединенных Штатов, а всего западного мира. Его главная задача была обозначить Путину те направления, по которым будут прорисованы «красные линии». Путин говорил про «красные линии» с публикой, а с Путиным «красные линии» обозначал Байден, потому что, конечно, у него гораздо больше ресурсов, влияния, он может диктовать условия. Он объяснил, что будет, если «шалить» в этом направлении – получена будет такая санкция, если будете шалить в том направлении – воспитательные меры будут вот такого типа. Он встретился с Путиным, он ему все объяснил. Ссылаться на то, что происходят какие-то недопонимания, уже будет нельзя. Теперь, если ему придется действовать более жестко, он в праве будет говорить, что американская сторона сделала все, что могла», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
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В свою очередь, политолог Федор Лукьянов заметил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что риторика разговора лидеров напоминает переговоры во времена холодной войны.

«Идея о том, кто кого переиграл, полностью поглотила американских комментаторов, что, на мой взгляд, очень странно. Это одержимость игрой с нулевой суммой. Смотрелись оба президента очень солидно. Байден на встрече с Путиным продемонстрировал себя как политик очень последовательный, целеустремленный, хорошо понимающий, чего он хочет и крайне расчётливый. Путин вел себя обычно, был спокоен, не было никаких проявлений того, что отношения России и США превратились в балаган, что мы видели в предшествующий период. Я бы сказал, что это встреча вернула стилистику холодной войны, но в хорошем смысле этого слова, когда собираются лидеры, которые не хотят друг другу понравиться и заигрывать друг перед другом, но они четко понимают, что это серьезный вопрос и серьезная задача, к которой надо подходить ответственно. Раньше американцы вели разговор таким образом, что давали какие-то назидания, а Россия должна была оправдываться или открещиваться. Стало понятно, что это бессмысленная трата времени», - заметил Лукьянов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита, «дав сцену России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинСаммит
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