Познер: Путин повысил свой статус после встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин после женевской встречи с американским коллегой Джо Байденом повысил свой статус в глазах всего мира. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал телеведущий Владимир Познер. Он отметил, что двусторонний саммит не следует рассматривать как спортивное состязание, однако в этом смысле Путина можно поздравить с выигрышем.

«Вообще об этом (о соревновании — НСН) неуместно говорить. Мы пытаемся превратить политику в спортивное состязание, но для того, чтобы добиться улучшения отношений, надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет. Поэтому я не считаю, что кто-то кого-то переиграл. Другое дело, что, конечно, после этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США — неважно с каким — это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл. Но я бы не стал рассматривать встречу как состязание», — еще раз подчеркнул Познер.