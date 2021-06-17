Познер: Путин повысил свой статус после встречи с Байденом
Телеведущий Владимир Познер перечислил «Радиоточке НСН», что его удивило на женевском саммите.
Президент РФ Владимир Путин после женевской встречи с американским коллегой Джо Байденом повысил свой статус в глазах всего мира. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал телеведущий Владимир Познер. Он отметил, что двусторонний саммит не следует рассматривать как спортивное состязание, однако в этом смысле Путина можно поздравить с выигрышем.
«Вообще об этом (о соревновании — НСН) неуместно говорить. Мы пытаемся превратить политику в спортивное состязание, но для того, чтобы добиться улучшения отношений, надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет. Поэтому я не считаю, что кто-то кого-то переиграл. Другое дело, что, конечно, после этой встречи повысилось положение Путина в глазах мира. Встречаться один на один с президентом США — неважно с каким — это признание твоего положения. До этого момента Путин такого признания не имел. В этом смысле он выиграл. Но я бы не стал рассматривать встречу как состязание», — еще раз подчеркнул Познер.
Известный телеведущий также отметил две вещи, которые в высказываниях Байдена его удивили.
«Байден сказал, что Россия и США — две великие державы, хотя все последнее время России в этом звании отказывали. Кроме того, он кивнул головой, когда его спросили, доверяет ли он Путину. Вот этого я даже не ожидал», — признался журналист.
В целом же результаты встречи Путин-Байден была вполне ожидаемыми, отметил Познер.
«Я не ожидал ничего особенного. Было совершенно очевидно, что никаких прорывов не будет. Но я ожидал, что когда они встретятся лицом к лицу, то будут нормально разговаривать, что итог будет позитивным, конструктивным, как сказали и Путин, и Байден. Что они дадут соответствующие указания Госдепу и МИД РФ встречаться, обсуждать вопросы, которые существуют, пытаться находить решения. Примерно этого я ждал. Возвращение послов, необходимого количества дипломатов с обеих сторон — тоже было ожидаемо», — рассказал телеведущий.
Ранее результаты встречи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили также российские политологи Федор Лукьянов и Дмитрий Орешкин.
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