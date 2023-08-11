«От Воложа до Фридмана»: Разрыв с Россией не спасает миллиардеров от санкций
«Лондонский узник» Михаил Фридман попал под самые жесткие санкции США, а осуждение спецоперации Воложем назвали попыткой торга по активам «Яндекса».
В конце рабочей недели в центре внимания СМИ оказались российские миллиардеры, сбежавшие за рубеж и открещивающихся от прошлого ради спасения от санкций.
США внесли в пятницу в самый жесткий санкционный список «лондонских голодающих» Михаила Фридмана и Петра Авена, а накануне основатель «Яндекса» Аркадий Волож, ранее назвавший себя «казахо-израильтянином» разразился мощным заявлением с осуждением спецоперации.
ФРИДМАН И АВЕН. «САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ДЕНЬ»
Создатели «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен оказались в центре внимания общественности после эпичных заявлений из Лондона на фоне начала спецоперации.
Михаил Фридман, занимающий сейчас девятое место в списке российских миллиардеров, сообщил в марте 2022 года, что из-за ограничений британских властей остался в Лондоне без денег и ресторанов, и вынужден сам убираться дома. Петр Авен также жаловался, что его семья не знает, «как выживать» в Великобритании и оплачивать уборщицу с водителем. Однако это не уберегло их от санкций.
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло 11 августа Фридмана с Авеном в так называемый SDN-список, предполагающий самые жесткие ограничения, в частности, блокировку всех активов.
Ранее санкции против «альфа-бизнесменов» ввели ЕС и Великобритания. Более того, в декабре 2022 года сообщалось о задержании Фридмана в Лондоне.
Политолог Сергей Марков предположил тогда в беседе с НСН, что Фридман «ведет торг» с британскими спецслужбами.
«Наверное, Фридман торгуется с ними с тем, что именно он должен передать за то, чтобы полностью получить свободу. Он хочет получить личную свободу, свободу пользования своими капиталами в этом западном мире, который сегодня отрезан от России. За это от него спецслужбы что-то требуют. Требуют, возможно, доступа к каким-то людям, связанным с верхушкой российской власти для того, чтобы спецслужбы могли выйти на них и завербовать. Возможно, они хотят как-то "Альфа-Банк" использовать для того, чтобы провести дестабилизацию. Либо требуют участия в диверсионных актах: экономических и финансовых», - пояснил Марков.
На этом фоне, в марте 2023 года Financial Times сообщила, что Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в «Альфа-банке» стоимостью $2,3 млрд своему деловому партнеру Андрею Косогову. Отмечалось, что таким образом они намерены добиться снятия западных санкций. Однако, судя по всему, этого не получилось.
ВОЛОЖ И ДУРОВ. «СМИРЕНИЕ И ТОРГ»
Главной информационной бомбой 10 августа стало заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, который резко осудил спецоперацию на Украине.
Бизнесмен, в частности, заявил о варварстве и ужасе, признав, что «и на мне есть доля ответственности за действия страны». При этом Волож не забыл напомнить, что уехал из России в Израиль еще в 2014 году, чем развеселил журналистов.
СМИ припомнили Воложу внезапные изменения в биографии, сделанные несколько дней назад. 7 августа на официальном сайте Воложа исчезли упоминания о России, при этом он назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем».
В начале июня 2022 года Волож попал в санкционный список ЕС, в тот же день «Яндекс» сообщил, что он покидает все посты в компании. В предновогоднем обращении к сотрудникам Волож попрощался с компанией, что сочли попыткой выйти из-под санкций ЕС.
«Учитывая события, которые сейчас есть, Аркадию надо выходить из-под санкций. Особой помощи от сотрудников он не дождался, они наоборот его подзакопали. Он уходит, чтобы можно было спокойненько работать над какими-нибудь проектами», - сказал тогда НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, назвав при этом Воложа «прекрасным стратегом».
Политолог Павел Салин, комментируя НСН новые заявления Воложа по СВО, предположил, что тот решил усилить свои переговорные позиции по разделу активов «Яндекса», либо захотел хлопнуть по ним дверью.
«В последние месяцы появляется все больше косвенных признаков того, что сделка по разделу активов буксует. То есть, зарубежные акционеры не хотят передавать российскую часть активов тем персонам, которых согласовал Кремль. Часть тех персон, которые согласовал Кремль и которые приемлемы для зарубежных акционеров "Яндекса", все больше уклоняются от участия в этой сделке. Через участие в сделке они не хотят попасть под санкции на свои другие зарубежные активы, чтобы не подставиться. Видимо, заявление Воложа связано с тем, что реализация технической сделки забуксовала… Возможно, он хочет усилить свои сделочные переговорные позиции. Либо он понял, что раздел бесперспективен и решил громко хлопнуть дверью, чтобы меньше было рисков для активов на Западе», - объяснил Салин.
Лидер рейтинга самых «обедневших» за 2022 год российских богачей, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее также просил Forbes не называть его российским миллиардером. Уехавший в 2017 году в Дубай Дуров сейчас не делает громких политических заявлений, рассуждая о состоянии потока и вечности, и демонстрирует в соцсетях атлетический торс.
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