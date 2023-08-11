«От Воложа до Фридмана»: Разрыв с Россией не спасает миллиардеров от санкций

ФРИДМАН И АВЕН. «САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ДЕНЬ»

Создатели «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен оказались в центре внимания общественности после эпичных заявлений из Лондона на фоне начала спецоперации.

Михаил Фридман, занимающий сейчас девятое место в списке российских миллиардеров, сообщил в марте 2022 года, что из-за ограничений британских властей остался в Лондоне без денег и ресторанов, и вынужден сам убираться дома. Петр Авен также жаловался, что его семья не знает, «как выживать» в Великобритании и оплачивать уборщицу с водителем. Однако это не уберегло их от санкций.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло 11 августа Фридмана с Авеном в так называемый SDN-список, предполагающий самые жесткие ограничения, в частности, блокировку всех активов.

Ранее санкции против «альфа-бизнесменов» ввели ЕС и Великобритания. Более того, в декабре 2022 года сообщалось о задержании Фридмана в Лондоне.

Политолог Сергей Марков предположил тогда в беседе с НСН, что Фридман «ведет торг» с британскими спецслужбами.

«Наверное, Фридман торгуется с ними с тем, что именно он должен передать за то, чтобы полностью получить свободу. Он хочет получить личную свободу, свободу пользования своими капиталами в этом западном мире, который сегодня отрезан от России. За это от него спецслужбы что-то требуют. Требуют, возможно, доступа к каким-то людям, связанным с верхушкой российской власти для того, чтобы спецслужбы могли выйти на них и завербовать. Возможно, они хотят как-то "Альфа-Банк" использовать для того, чтобы провести дестабилизацию. Либо требуют участия в диверсионных актах: экономических и финансовых», - пояснил Марков.

На этом фоне, в марте 2023 года Financial Times сообщила, что Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в «Альфа-банке» стоимостью $2,3 млрд своему деловому партнеру Андрею Косогову. Отмечалось, что таким образом они намерены добиться снятия западных санкций. Однако, судя по всему, этого не получилось.