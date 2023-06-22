«Вопрос времени»: В Госдуме заявили, что Запад пустит активы РФ на вооружение Украины

«То, что Запад может пустить российские активы на вооружение Украины, в этом никакого сомнения нет. Это вопрос времени и поиска механизмов прикрытия этого срама, как объяснить публично этот грабеж и воровство. Они найдут какие-нибудь очередные юридические закорючки, уловки. Надо понимать, что речь не идет о восстановлении Украины, эти деньги собираются направить на вооружение», - отметил он.

При этом, по его словам, Россия может ответить зеркально на «кражу» активов, но это не будет эффективной мерой.

«О восстановлении Украины можно говорить только тогда, когда будет понятен итог противостояния. Формат завершения конфликта определит и формат восстановления того, что останется от Украины, если она останется. Что касается нашей реакции, можно говорить о том, что наша реакция может быть симметричная в части каких-то активов западных стран на территории РФ. Но, на мой взгляд, это неэффективно, потому что они и так понимают, что эти активы под угрозой. Кто-то уже убежал, кто-то еще только собирается убежать. Главный ответ – это решение задач СВО. Решим этим задачи, все встанет на свои места. Говорить с ними можно только с позиции силы», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

