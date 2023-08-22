Силуанов анонсировал обмен замороженных активов россиян

Правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

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Глава ведомства напомнил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона граждан РФ на сумму 1.5 триллиона рублей. На первом этапе инициатива затронет активы стоимостью 100 миллиардов, уточнил Силуанов.

«Предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С», - рассказал министр.

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин допустил, что России может потребоваться более 50 лет для возвращения заблокированных активов. Экономист считает, что сейчас Москве необходимо фиксировать объем претензий.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЦентробанкАнтон СилуановМинфин РФ

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