Рабочая группа подтвердила примат Конституции РФ над международными законами

Сегодня, 16 января, состоялось установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Группа из 75 человек, которая включает в себя членов Совфеда, депутатов Госдумы, юристов, представителей культуры и спорта, под руководство президента Владимира Путина обсудила основные направления своей работы. Один из ее членов, а также член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН заявил, что, в случае принятия поправок, РФ будет выходить из международных законов, если они противоречат Основному закону государства.

«В ходе установочного заседания мы наметили определенные направления работы, они касаются примата национального законодательства в виде Основного закона перед международными. Если какие-то международные законы противоречат Конституции, а не просто российскому законодательству, то Россия будет из этих договоров выходить через Конституционный суд», - сказал Безпалько.

Кроме того, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции некоторые социальные нормы – индексацию пенсий, невозможность выплачивать зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).