Рабочая группа подтвердила примат Конституции РФ над международными законами
Член рабочей группы по поправкам в Конституцию Богдан Безпалько в эфире НСН рассказал, что обсуждалось на первом заседании рабочей группы.
Сегодня, 16 января, состоялось установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Группа из 75 человек, которая включает в себя членов Совфеда, депутатов Госдумы, юристов, представителей культуры и спорта, под руководство президента Владимира Путина обсудила основные направления своей работы. Один из ее членов, а также член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН заявил, что, в случае принятия поправок, РФ будет выходить из международных законов, если они противоречат Основному закону государства.
«В ходе установочного заседания мы наметили определенные направления работы, они касаются примата национального законодательства в виде Основного закона перед международными. Если какие-то международные законы противоречат Конституции, а не просто российскому законодательству, то Россия будет из этих договоров выходить через Конституционный суд», - сказал Безпалько.
Кроме того, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции некоторые социальные нормы – индексацию пенсий, невозможность выплачивать зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
«Он хочет это внести, чтобы никто не мог отменить эти меры, считая их неприоритетными. Также в рамках правок в Конституцию предусматриваются изменения политического характера парламента, правительства и президента. То есть это то, что сам Путин озвучивал (в послании Федеральному собранию – прим. НСН) о перераспределении полномочий в большей части в пользу парламента и сохранения сильной власти президента. Это основные направления в рамках которых будут работать члены группы», - подчеркнул собеседник НСН.
Он также отметил, что количество поправок может достигать десятков тысяч, поэтому «они будут обсуждаться пакетами». «Насколько я понимаю, четких сроков пока нет, хотя этот вопрос задавался одним из членов рабочей группы», - уточнил член рабочей группы по работе над пакетом поправок к Конституции России.
Ожидается, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января. Сопредседателями группы назначены три доктора юридических наук: глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Ранее общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в эфире НСН поделилась своими рассуждениями, по какому сценарию может пойти реформирование высших властных структур РФ.
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