В рабочей группе по поправкам в Конституцию раскрыли подробности ее работы

«С одной стороны, группа очень мобильная, с другой - представлен очень широкий круг экспертов – законодатели, общественные деятели и те люди, которые известны в России, к чьему мнению прислушиваются. Для меня это большая ответственность, но я понимаю, что есть возможность участвовать в такой исторической вехи для России, когда главный документ страны остается незыблемым, но изменения, востребованные временем, должны быть очень оперативно решены. Также для меня лично это возможность, используя наши наработки, а мы как палата регионов имеем очень широкий срез от субъектов по актуальным вопросам развития страны, оперативно донести их и вместе с коллегами отработать уже в правовой конструкции», - сказал Гумерова.

Установочное заседание рабочей группы по поправкам в Конституции назначено на сегодня, 16 января. При этом, как сообщала НСН, совещание проведет сам Владимир Путин. Первое рабочее заседание состоится 17 января, об этом сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

О подготовке изменений в Конституцию РФ глава государства заявил в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Одним из предложений, к примеру, является закрепление статуса Государственного совета и наделения Госдумы правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на пост премьер-министра страны, которую предложит президент.

