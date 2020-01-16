В рабочей группе по поправкам в Конституцию раскрыли подробности ее работы
Глава комитета по науке, образованию и культуре Совфеда в эфире НСН рассказала, как будет проводиться работа над поправками в Конституцию РФ, анонсированными президентом Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложения о внесении поправок в Конституцию. В состав группы вошло 75 человек из различных сфер – от культуры до промышленности. В их числе - председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова, которая в беседе с НСН отметила важность внесения изменений в главный документ страны, учитывая региональные запросы.
«С одной стороны, группа очень мобильная, с другой - представлен очень широкий круг экспертов – законодатели, общественные деятели и те люди, которые известны в России, к чьему мнению прислушиваются. Для меня это большая ответственность, но я понимаю, что есть возможность участвовать в такой исторической вехи для России, когда главный документ страны остается незыблемым, но изменения, востребованные временем, должны быть очень оперативно решены. Также для меня лично это возможность, используя наши наработки, а мы как палата регионов имеем очень широкий срез от субъектов по актуальным вопросам развития страны, оперативно донести их и вместе с коллегами отработать уже в правовой конструкции», - сказал Гумерова.
Установочное заседание рабочей группы по поправкам в Конституции назначено на сегодня, 16 января. При этом, как сообщала НСН, совещание проведет сам Владимир Путин. Первое рабочее заседание состоится 17 января, об этом сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
О подготовке изменений в Конституцию РФ глава государства заявил в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Одним из предложений, к примеру, является закрепление статуса Государственного совета и наделения Госдумы правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на пост премьер-министра страны, которую предложит президент.
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