Хакамада предположила движение России к казахскому варианту правления
Общественный деятель, писатель и публицист в эфире НСН рассуждала, по какому сценарию может пойти реформирование высших властных структур РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина председателем правительства. Решение принято после одобрения кандидатуры Госдумой в ходе пленарного заседания сегодня, 16 января. Мишустин в качестве премьер-министра был предложен президентом после отставки кабмина во главе с Дмитрием Медведевым.
Общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в беседе с НСН высказала мнение, что основной задачей нового премьера будет проведение «финансовой технической операции».
«Я думаю, новое правительство, которое будет сформировано во главе с Мишустиным, будет иметь конкретную задачу – привести финансовые бюджетные потоки в порядок. Потому что уровень потери денег при их прохождении очень высокий, коррупция известна. Мишустин отличился тем, что наладил очень серьезно налоговую службу, поэтому, думаю, эта финансовая техническая операция будет проведена и в правительстве», - сказала Хакамада.
О своем решении сложить полномочия Медведев сообщил спустя несколько часов после обращения главы государства к Федеральному Собранию, где Путин представил предложения по внесению поправок в Конституцию России. В частности, глава государства предложил сократить срок полномочий президента, дать Госдуме право утверждать кандидатуру главы правительства, всех зампредов и министров. Также Совету Федерации позволят инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного судов, согласовывать назначение руководителей «силовых» ведомств и прокуроров в регионах. При этом, Конституционный суд сможет, если поправки в Конституцию будут приняты, проверять на соответствие Основному закону все законопроекты, которые примет парламент. Среди самых значимых предложений также внесение Государственного совета в текст Конституции с указанием его места в системе власти и полномочиями.
«Это начало подготовки к созданию института власти после перемещения президента Владимира Путина на какую-то другую, но точно контролирующую все институты, позицию. Формально, даже при референдуме и при внесении изменений в Конституцию, наверное, Путин все-таки передвинется, но передвинется ближе к казахскому варианту, но все равно это будет российский вариант со своими особенностями», - считает собеседница НСН.
Сегодня уже состоялось установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В состав группы вошло 75 человек из различных сфер жизнедеятельности государства. Ожидается, что первое рабочее заседание состоится завтра, 17 января.
Ранее в беседе с НСН председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, член рабочей группы по работе над поправками в Конституции Лилия Гумерова отметила важность внесения изменений в главный документ страны, учитывая региональные запросы.
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