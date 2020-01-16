Хакамада предположила движение России к казахскому варианту правления

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина председателем правительства. Решение принято после одобрения кандидатуры Госдумой в ходе пленарного заседания сегодня, 16 января. Мишустин в качестве премьер-министра был предложен президентом после отставки кабмина во главе с Дмитрием Медведевым.

Общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в беседе с НСН высказала мнение, что основной задачей нового премьера будет проведение «финансовой технической операции».

«Я думаю, новое правительство, которое будет сформировано во главе с Мишустиным, будет иметь конкретную задачу – привести финансовые бюджетные потоки в порядок. Потому что уровень потери денег при их прохождении очень высокий, коррупция известна. Мишустин отличился тем, что наладил очень серьезно налоговую службу, поэтому, думаю, эта финансовая техническая операция будет проведена и в правительстве», - сказала Хакамада.