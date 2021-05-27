Захарова прокомментировала слова президента Польши о «ненормальности» РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о России.
Накануне Дуда во время визита в Грузию заявил, что РФ является «ненормальной страной» и «страной-агрессором».
В ответ Захарова напомнила о действиях польских военных в Ираке, которые командовали в одной из зон страны «после начала американо-натовской войны». По словам дипломата, численность польских гарнизонов в Ираке в 2003-2005 годах составляла около 1700 солдат. Захарова подчеркнула, что польские военные убивали не только иракцев, но и военнослужащих страна-союзников.
В частности, дипломат напомнила о взрыве в перевозившем взрывчатку транспорте польского военного контингента в 2004 году в районе города Эс-Сувайра, в результате которого погибли три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии.
«Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?» — написала Захарова в Facebook.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание польского лидера, обвинил Дуду в проявлении ненависти к России, напоминает «Свободная пресса». Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не приемлет подобной риторики.
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