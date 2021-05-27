В Госдуме призвали включить Польшу в список недружественных стран

Чепа отметил, что экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, так как они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях. В то же время он не исключил варианта, при котором Польшу стоит включить в список недружественных стран.

«Любые экономические действия сказываются на простом народе. На простых поляков тоже есть определенное воздействие со стороны государства. Им в уши вливают непонятно какие глупости, и я в той же Сирии вижу, как влияют эти санкции. Мы были на нескольких развивающихся предприятиях, которые пытаются в трудных условиях выживать, когда есть сложности с экспортом. Санкции давят страну. Поэтому отвечать экономически – во многом это против простых людей, которые не виноваты, отчасти не виноваты, что их руководители ведут политику не в интересах своего государства и стран-соседей. А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести. Я так ответил одному журналисту, не очень бы хотелось гадать, не очень хотелось бы, чтобы еще одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является нормальной страной, назвав ее «государством-агрессором». Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

По словам польского президента, действия России «приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения».

Дуда заявил о необходимости «решительных действий со стороны международного сообщества». Он предложил поднять вопросы противодействия России на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН.

