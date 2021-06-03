Польша призвала говорить с Россией на языке войны

Как сообщает издание Interia со ссылкой на заместителя председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуша Мулярчика, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и «разрушить барьеры международного порядка». Так он прокомментировал задержание экс-главы «Открытой России» (Организация признана нежелательной на территории России и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова.

Как считает политик, поляки могут сделать в ответ лишь одно — подготовить страну в военной сфере, вооружаясь и наращивая возможности армии.

Краснодарский суд арестовал Андрея Пивоварова на два месяца — до 31 июня 2021 года по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».

