Польша призвала говорить с Россией на языке войны
Заявлено о попытке России «испытать Польшу на прочность».
Как сообщает издание Interia со ссылкой на заместителя председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуша Мулярчика, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и «разрушить барьеры международного порядка». Так он прокомментировал задержание экс-главы «Открытой России» (Организация признана нежелательной на территории России и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова.
Как считает политик, поляки могут сделать в ответ лишь одно — подготовить страну в военной сфере, вооружаясь и наращивая возможности армии.
Краснодарский суд арестовал Андрея Пивоварова на два месяца — до 31 июня 2021 года по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
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