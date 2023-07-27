Выдача позиций: Водолацкий объяснил запрет депутатам ездить в зону СВО

Депутаты часто делают фото и видео в зоне спецоперации, которые могут навести ВСУ на позиции российских военных, отметил в эфире НСН депутат Виктор Водолацкий. 

Депутатам запретили ездить в зону спецоперации без разрешения министра обороны РФ Сергея Шойгу, потому что они могут случайно выдать позиции ВС РФ и получить ранения, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что депутатам запретили ездить в воинские части и подразделения в зоне спецоперации без разрешения Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как сообщило РБК, одна из причин такого ограничения может быть связана с тем, что военных не устраивает «пиар в прифронтовой зоне». Виктор Водолацкий подтвердил введение запрета.

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«Причина в том, что коллеги, которые приезжали сюда, действительно делали фотографии вместе с бойцами и земляками тех регионов, от которых они избирались. Естественно, это может как-то навести противника на наши позиции. Вторая причина – это то, что депутаты без охраны, сопровождения, бронежилетов и касок… Они могут получить ранения и другие тяжкие последствия. При этом у моих коллег депутатов огромное желание помогать своим подшефным подразделениям… Сейчас Минобороны приводит в соответствие взаимодействие ведомства и депутатов, которые участвуют в гуманитарной помощи своим подразделениям», - сказал Водолацкий.

Ранее, 27 июля, депутат Госдумы Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения спецоперации. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян при выезде с боевых позиций. Удар корректировался с помощью беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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