Выдача позиций: Водолацкий объяснил запрет депутатам ездить в зону СВО

Депутатам запретили ездить в зону спецоперации без разрешения министра обороны РФ Сергея Шойгу, потому что они могут случайно выдать позиции ВС РФ и получить ранения, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что депутатам запретили ездить в воинские части и подразделения в зоне спецоперации без разрешения Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как сообщило РБК, одна из причин такого ограничения может быть связана с тем, что военных не устраивает «пиар в прифронтовой зоне». Виктор Водолацкий подтвердил введение запрета.