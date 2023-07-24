Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

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«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком», - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте городского парламента.

По словам Бельского, Вашунин 14 июля направился на помощь отряду «Шторм», который окружили подразделения противника. Военнослужащие ВСУ заметили маневры группы под командованием полковника и нанесли удар.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее подтвердил гибель замкомандующего ЮВО генерал-лейтенанта Олега Цокова в Бердянске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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