Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком», - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте городского парламента.
По словам Бельского, Вашунин 14 июля направился на помощь отряду «Шторм», который окружили подразделения противника. Военнослужащие ВСУ заметили маневры группы под командованием полковника и нанесли удар.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее подтвердил гибель замкомандующего ЮВО генерал-лейтенанта Олега Цокова в Бердянске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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